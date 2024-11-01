Znižajte stroške energije.

Znižajte visoke stroške energije v vašem podjetju z baterijskim hranilnikom G-MAX (100 kW/200 kWh) z integriranim AI pametnim upravljanjem SG BRAIN.
Povezljivo do 120 enot (12 MW/25,8 MWh).
Do 15 LET
garancije
Popoln pregled in nadzor nad energijo – v eni aplikaciji.
pregled proizvodnje in porabe energije,
nadzor nad stanjem baterijskega hranilnika,
vpogled v trenutne stroške in prihranke,
prilagoditev sistema glede na vaše prioritete
Umetna inteligenca, ki nenehno analizira ažurne cene električne energije (day-ahead in intraday), stanje in napolnjenost vašega hranilnika, predvideno porabo in proizvodnjo ter vremenske podatke.
SG BRAIN tako postane vaš osebni energetski asistent.
SG Brain na podlagi vhodnih podatkov samodejno optimizira upravljanje energije:
Nižji stroški energije
Nižji stroški omrežnine
Višja donosnost investicije
Visoka stopnja kibernetske varnosti
SG CONNECT Plug & Play rešitev je primerna za podjetja z visoko obračunsko močjo, izrazitimi konicami porabe in z ali brez lastne sončne elektrarne.
SG CONNECT upravlja celotno verigo
od krmilnika na lokaciji do trgovanja na borzi.
Za vas to pomeni brezhibno delovanje in eno samo točko kontakta
za celoten tehnični in finančni rezultat vašega sistema.
Podjetja, ki ukrepajo pravočasno, si zagotovijo konkurenčno prednost.
Podjetja, ki ukrepajo pravočasno, si zagotovijo konkurenčno prednost.
Investicija se ne ocenjuje po ceni sistema, ampak po skupnem finančnem učinku. Z znižanjem omrežnine, optimizacijo stroškov energije in dodatnimi prihodki iz fleksibilnosti se projekt vrednoti skozi ROI na podlagi dejanskih podatkov porabe. Ob upoštevanju Borzen subvencije je tipična povračilna doba investicije približno 3–5 let.
Življenjska doba baterije je neposredno odvisna od načina uporabe. SG Brain pri upravljanju upošteva stanje napolnjenosti (SoC), globino praznjenja (DoD), število in frekvenco ciklov ter temperaturne pogoje, s čimer zmanjšuje nepotrebno obrabo. Rezultat je daljša življenjska doba in stabilno delovanje skozi celotno obdobje uporabe.
Sistem je zasnovan v skladu z evropskimi standardi in vključuje napredne mehanizme kibernetske varnosti. Podatki se obdelujejo znotraj EU, rešitve pa sledijo relevantnim ISO standardom in najboljšim praksam na področju varnosti in zanesljivosti.