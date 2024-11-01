Znižajte stroške energije.

Zmanjšajte omrežnino.

Ustvarite nove prihodke.

Znižajte stroške energije.

Zmanjšajte omrežnino.

Ustvarite nove prihodke.

NGEN G-MAX
OPTIMIZIRAJTE SVOJO ENERGIJO

Znižajte visoke stroške energije v vašem podjetju z baterijskim hranilnikom G-MAX (100 kW/200 kWh) z integriranim AI pametnim upravljanjem SG BRAIN.

Povezljivo do 120 enot (12 MW/25,8 MWh).

SG CONNECT

Popolna avtomatizacija

Varna obdelava podatkov znotraj EU

Dodatni prihodki

Do 15 LET

garancije

lokalna tehnična podpora

SG CONNECT APP

Popoln pregled in nadzor nad energijo – v eni aplikaciji.

Aplikacija vam omogoča:

  • pregled proizvodnje in porabe energije,

  • nadzor nad stanjem baterijskega hranilnika,

  • vpogled v trenutne stroške in prihranke,

  • prilagoditev sistema glede na vaše prioritete

DOGOVORITE SE ZA STROKOVNI POSVET

SG BRAIN

Umetna inteligenca, ki nenehno analizira ažurne cene električne energije (day-ahead in intraday), stanje in napolnjenost vašega hranilnika, predvideno porabo in proizvodnjo ter vremenske podatke.

SG BRAIN tako postane vaš osebni energetski asistent.

SG Brain na podlagi vhodnih podatkov samodejno optimizira upravljanje energije:

  • polni baterijski hranilnik ob najnižjih cenah,
  • energijo uporablja ali prodaja, ko je njena vrednost najvišja,
  • maksimizira uporabo lastne proizvodnje,
  • zmanjšuje odvisnost od omrežja.

Nižji stroški energije

Nižji stroški omrežnine

Višja donosnost investicije

Visoka stopnja kibernetske varnosti

ZA KOGA JE G-MAX

SG CONNECT Plug & Play rešitev je primerna za podjetja z visoko obračunsko močjo, izrazitimi konicami porabe in z ali brez lastne sončne elektrarne.

Proizvodnja

Peak Shaving in zanesljivost procesa.

Poslovni objekti / trgovski centri

Cenovna arbitraža (Day-Ahead).

Polnilni parki

Hitro polnjenje pri visokih obremenitvah.

Energetski projekti

Prodaja sistemskih storitev in stabilizacija omrežja.

SG CONNECT upravlja celotno verigo
od krmilnika na lokaciji do trgovanja na borzi.

Za vas to pomeni brezhibno delovanje in eno samo točko kontakta
za celoten tehnični in finančni rezultat vašega sistema.

2026–2028:

Okno priložnosti

Podjetja, ki ukrepajo pravočasno, si zagotovijo konkurenčno prednost.

2026–2028:

Okno priložnosti

Podjetja, ki ukrepajo pravočasno, si zagotovijo konkurenčno prednost.

  • Subvencije Borzen
  • Prehod na polne omrežne tarife 2028
  • Fleksibilnost postaja tržno blago

TEHNIČNI PODATKI

G-MAX

SG BRAIN

Pogosta vprašanja

Investicija se ne ocenjuje po ceni sistema, ampak po skupnem finančnem učinku. Z znižanjem omrežnine, optimizacijo stroškov energije in dodatnimi prihodki iz fleksibilnosti se projekt vrednoti skozi ROI na podlagi dejanskih podatkov porabe. Ob upoštevanju Borzen subvencije je tipična povračilna doba investicije približno 3–5 let.

Življenjska doba baterije je neposredno odvisna od načina uporabe. SG Brain pri upravljanju upošteva stanje napolnjenosti (SoC), globino praznjenja (DoD), število in frekvenco ciklov ter temperaturne pogoje, s čimer zmanjšuje nepotrebno obrabo. Rezultat je daljša življenjska doba in stabilno delovanje skozi celotno obdobje uporabe.

Sistem je zasnovan v skladu z evropskimi standardi in vključuje napredne mehanizme kibernetske varnosti. Podatki se obdelujejo znotraj EU, rešitve pa sledijo relevantnim ISO standardom in najboljšim praksam na področju varnosti in zanesljivosti.

Aktivirajte svojo energetsko optimizacijo

Poskrbite za svojo energetsko neodvisnost že danes in postanite aktivni uporabnik električne energije.
Stopite v stik z nami - pošljite svoje podatke in pridružite se revoluciji obnovljivih virov energije.


    NGEN, energetske rešitve d.o.o.
     Moste 101, 4274 Žirovnica, Slovenia
    Phone: +386(0)4 581 20 20
    Email: [email protected]

    Politika zasebnosti

    Pogoji uporabe

    Piškotki

    2026 © ngen.si - Vse pravice pridržane